Opgepast, Luxemburg komt eraan: Nations League en opvallende resultaten zorgen voor opmars

Het is niet dat de Rode Duivels schrik moeten krijgen van het Luxemburgse nationale elftal. De Belgen zijn nummer één van de voetbalwereld en kunnen elk land verslaan, vraag dat maar aan Brazilië. Maar onze kleine buren verdienen toch even onze aandacht na een sterke reeks wedstrijden.

De Rode Leeuwen wonnen maandagavond met 3-0 van San Marino dankzij doelpunten van David Turpel, Danel Sinani en Vincent Thill. De Italiaanse ministaat is zowat het zwakste Europese voetballand, maar door deze zege staat Luxemburg wel eerste in Groep 2 van Divisie D in de Nations League met 9 punten uit vier wedstrijden. En een doelsaldo van +9 (10-1).

Daarmee houden de Luxemburgers Wit-Rusland (8), Moldavië (5) en dus San Marino (0) achter zich. De groepswinnaar plaatst zich voor de play-offs in Divisie D en mag met drie andere landen strijden om een EK-ticket. Voorlopig zouden de Rode Leeuwen uitkomen tegen Macedonië, Kosovo en Georgië.

Bij Luxemburg dromen ze al hardop van een historisch EK. En misschien wel met reden. Er werd in hun geschiedenis (sinds 1911) amper 35 keer gewonnen in 390 interlands. Maar acht van die overwinningen werden wel de voorbije twee jaar geboekt.

Een overzicht:

4 juni 2017: Luxemburg - Albanië 2-1 (oefeninterland)

31 augustus 2017: Luxemburg - Wit-Rusland 1-0 (WK-kwalificatie)

10 november 2017: Luxemburg - Hongarije 2-1 (oefeninterland)

22 maart 2018: Malta - Luxemburg 0-1 (oefeninterland)

5 juni 2018: Luxemburg - Georgië 1-0 (oefeninterland)

8 september 2018: Luxemburg - Moldavië 4-0 (Nations League)

11 september 2018: San Marino - Luxemburg 0-3 (Nations League

15 oktober 2018: Luxemburg - San Marino 3-0 (Nations League)

Ondertussen boekten de Luxemburgers van bondscoach Luc Holtz, kapitein Laurent Jans (ex-Waasland-Beveren), Maxime Chanot (ex-KV Kortrijk) en Virton-spelers Anthony Moris en Aurélien Joachim ook nog enkele opvallende resultaten.

Waaronder...

3 september 2017: Frankrijk - Luxemburg 0-0 (oefeninterland)

10 oktober 2017: Luxemburg - Bulgarije 1-1 (WK-kwalificatie)

31 mei 2018: Luxemburg - Senegal 0-0 (oefeninterland)

Daar deze prestaties is Luxemburg opgeklommen naar de 82ste plaats op de FIFA-ranking. Dat is hun beste positie ooit. Twaalf jaar nadat ze met een 186ste plaats hun dieptepunt bereikten. Op 15 november staat de cruciale ontmoeting met Wit-Rusland op het programma. Als de Rode Leeuwen die thuismatch winnen, mogen ze naar de play-offs voor een EK-ticket. Stel je voor...