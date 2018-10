Het trauma van bompa De Clercq dat Mathias wil doen vergeten

Gent -

“Het historische onrecht tegen mijn bompa rechtzetten.” Het is een van de drijfveren van Mathias De Clercq (Open VLD) om zich koste wat het kost in het Gentse stadsbestuur te wringen. Maar wat is dat onrecht precies? Het is een verhaal uit 1976, met in de hoofdrollen de immens populaire Willy De Clercq, de “respectloze” Placide De Paepe en de verraders van de Belgische Socialistische Partij.