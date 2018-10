Wereldvoetbalbond FIFA: “België bracht meest vloeiende en spectaculairste voetbal van het WK”

Brussel - In een rapport van zijn technische studiedienst over het WK 2018 voorzag de FIFA elke halvefinalist van commentaar. De Rode Duivels hadden volgens de Wereldvoetbalbond “het meest vloeiende spel” en “bewezen dat, om ver te geraken in een toernooi van zo’n omvang, er kwaliteit nodig is op de twee helften van het terrein”.

“Wat België betreft gaat het wellicht om de ploeg die het meest vloeiende spel bracht op de Wereldbeker, met technisch heel vaardige en polyvalente spelers”, zo preciseerde de technische dienst van de FIFA. “De strategie bestond erin om voortdurend in de aanval te gaan en zo een spectaculair voetbal op de mat te leggen. Het succes bleef niet uit, aangezien de Rode Duivels niet minder dan zes matchen op zeven konden winnen. Achterin toonde Thibaut Courtois zich een voorbeeldig sluitstuk, en hij werd daarvoor beloond met de Gouden Handschoen. Dit bewijst dat, om ver te geraken in het toernooi, er kwaliteit langs beide kanten van het terrein nodig is.”

De technische analyse van de troepen van Roberto Martinez benadrukte dat 87 procent van de passen van de Duivels succesvol waren en dat België de bal gemiddeld 53 procent van de speeltijd in zijn rangen had. Onze nationale elf liepen gemiddeld 105,014 kilometer per wedstrijd. 94 procent van de 16 Belgische doelpunten werden gescoord in de grote rechthoek en één enkele treffer werd gescoord op een stilstaande fase (strafschop). De Rode Duivels hebben gemiddeld 15,3 keer per match op doel geschoten, waarvan 5,7 pogingen in het kader belandden. Ze scoorden om de 6,7 schoten.