Polen loopt storm voor film die kerk aan kaak stelt

In het conservatieve Polen breekt een controversiële film over wantoestanden in de kerk alle bezoekersrecords. Ongeveer drie miljoen hebben op twee weken tijd al vertoningen bijgewoond van ‘Kler’ (Clerus), waarin machtsmisbruik, intriges en pedofiele in de Kerk aan de kaak worden gesteld. De film van Wojciech Smarzowski zorgt in het land van wijlen de paus Johannes Paulus voor zware polemieken en verhitte gemoederen. Niet vergeten dat meer dan 90 procent van de Polen geregistreerd staat als katholiek.