Doorbraak in Gent: vierkoppige monstercoalitie in de maak

Gent - Het kartel SP.A/Groen, Open VLD en CD&V gaan formele gesprekken aan in Gent. Een vierkoppige monstercoalitie lijkt in de maak. “Voor Gent een positief project op poten zetten”, aldus de vier partijen. Daarnaast heeft Filip Watteeuw (Groen) voor het eerst duidelijk verklaard dat hij “kandidaat-burgemeester is”.

Na het aanvankelijke gekrakeel over wie nu wie had uitgenodigd, hebben de eerste gesprekken in Gent toch een doorbraak opgeleverd. De huidige coalitiepartners SP.A/Groen en Open VLD zetten hun samenwerking voort en CD&V komt erbij. Maandag hadden Open VLD en CD&V zich aan elkaar vastgeklonken. De liberale lijsttrekker Mathias De Clercq probeerde zo zijn kandidatuur voor de burgemeesterssjerp kracht bij te zetten.

Tijdens de formele gespreken wordt bekeken of de vier partijen tot een akkoord kunnen komen. Het gaat dan vooral over welke partij welke bevoegdheden zou krijgen. Welke persoon die bevoegdheid dan precies zou gaan invullen, wordt nog niet besproken. De delegaties van de vier partijen zullen de komende dagen verder onderhandelen.

Die grote coalitie levert een meerderheid van 40 op 53 zetels op. CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke had daar eerder vandaag nog op gealludeerd. “Uiteraard is dat werkbaar”, zei ze bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Er bestaan nog voorbeelden van gemeenten met een kleine oppositie. Steve Stevaert (SP.A) nam ooit alle democratische partijen mee in een Hasseltse coalitie en heeft toen ook goed bestuurd.”

Of de opstart van eventuele gesprekken in dat geval een eerste groene burgemeester of een eerste blauwe burgemeester in 60 jaar betekent voor Gent, wordt waarschijnlijk een harde noot om kraken.

Hoog spel gespeeld

Dinsdagvoormiddag werd nog hoog spel gespeeld om het initiatiefrecht en de bijbehorende burgemeesterssjerp te claimen. Het kartel SP.A/Groen profileert zich als grootste groep in de Gentse gemeenteraad en droomt zo ondanks zijn zetelverlies van een groene burgemeester. Maar Mathias De Clercq boekte zondag wel flinke winst en nam CD&V onder de arm om het burgemeesterschap op te eisen.

Zowel het kartel SP.A/Groen als het blok Open VLD/CD&V geeft aan dat er ook met andere Gentse partijen gesproken wordt. Bronnen bij N-VA ontkennen dat de partij heeft gesproken met CD&V en Open VLD maar wel met het kartel, al was dat niet meer dan een beleefdheidsgesprek. PVDA communiceerde eerder dat ze om 18 uur met het kartel zal spreken maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die partijen effectief zullen samenzitten.