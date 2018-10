Armeense premier Pashinjan neemt ontslag op televisie

In Armenië heeft premier Nikol Pashinjan dinsdag tijdens een televisietoespraak zijn ontslag aangekondigd. Daarmee wil de regeringsleider nieuwe verkiezingen uitlokken.

Pashinjan werd pas in mei van dit jaar door het parlement gekozen als nieuwe premier. De toenmalige oppositieleider en vroegere journalist was de enige kandidaat, maar had toch twee stemrondes nodig voor hij de benodigde meerderheid haalde. Hij volgde Serge Sarkissian op, die pas in april door het parlement was aangeduid als eerste minister, maar na straatprotesten onder leiding van Pashinjan op 23 april ontslag nam.

Met zijn onverwachte aankondiging stuurt Pashinjan aan op nieuwe verkiezingen. Het parlement heeft nu veertien dagen of twee stemrondes de tijd om een nieuwe premier aan te duiden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat in die periode een consensuskandidaat kan worden gevonden. “We garanderen eerlijke verkiezingen”, verzekerde de huidige regeringsleider tijdens zijn toespraak.