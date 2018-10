Bondscoach Martinez voert vijf wissels door bij Rode Duivels, Club Brugge-speler in de basis bij Nederland

Brussel - In vergelijking met de met 2-1 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Zwitserland voert bondscoach Roberto Martinez dinsdagavond vijf wissels door in zijn basiself voor de oefeninterland tegen Nederland.

Doelman Simon Mignolet, verdedigers Jason Denayer en Dedryck Boyata, en wingbacks Timothy Castagne en Nacer Chadli komen in de ploeg.

Voor Mignolet is het de eerste cap sinds de oefeninterland van eind maart tegen Saoedi-Arabië. Martinez wou de doelman speelminuten gunnen, omdat hij ook bij Liverpool aan de bank gekluisterd zit. Vorig seizoen verloor hij er zijn stek aan Loris Karius, in het tussenseizoen kwam Alisson Becker over van AS Roma. De Truienaar staat voor de 22e keer tussen de palen bij de Duivels.

Voor Denayer is het intussen een eeuwigheid geleden dat hij er nog eens bij was. Zijn voorlopig laatste interland speelde hij begin juli 2016 op het EK in Frankrijk, toen België er in de kwartfinales met 3-1 uit ging tegen Wales. Onder meer Denayer kreeg na die wedstrijd de zwarte piet toegeschoven, sindsdien werd hij niet meer opgeroepen. Hij vervangt Vincent Kompany, die niet helemaal fit is. Dedryck Boyata is dan weer de vervanger van de geblesseerde Thomas Vermaelen. De verdediger van Barça is zes weken out met een blessure aan de rechterhamstring.

Voor Castagne is het de tweede cap, hij vierde in september zijn debuut in Schotland. Chadli is de tweede wingback, zij komen in de plaats van Thomas Meunier en Yannick Carrasco. Eerder deze week hadden een aantal spelers, onder meer Meunier, aangegeven dat de opeenvolging van wedstrijden zijn tol begon te eisen.

Oranje met zes andere spelers tegen Belgen, Danjuma start

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft dinsdagavond voor de oefeninterland tegen België zes wissels doorgevoerd in vergelijking met het Nations League-duel van zaterdag tegen Duitsland (3-0).

Stefan de Vrij begint met het Nederlands elftal aan de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen België. De verdediger van Inter vervangt aanvoerder Virgil van Dijk, die met een ribblessure is teruggekeerd naar Liverpool.

Naast De Vrij verschijnen ook Nathan Aké, Donny van de Beek, Kevin Strootman, Arnaut Danjuma Groeneveld en Quincy Promes aan de aftrap in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. Voor Bruggeling Danjuma is het de eerste basisplaats bij Oranje, tegen Duitsland mocht hij invallen en zo pakte hij zijn eerste cap. .