VIDEO. Trieste aanblik: legendarische glijbanen van Océade worden ontmanteld

Brussel - Het Brusselse zwemparadijs Océade is al meer dan twee weken gesloten, maar deze week is gestart met de ontmanteling van de glijbanen op de Heizelsite. De glijbanen, ooit hét uithangbord van Océade, gaan daarna naar Roemenië.

Een aannemer kocht de glijbanen allemaal op voor 152.000 euro. Ook sauna's en keukenapparatuur verhuizen mee naar Roemenië. De glijbanen zullen waarschijnlijk in de buurt van Boekarest terug opgebouwd worden. De Heizelsite wordt de komende jaren helemaal vernieuwd in het kader van het NEO-project. In 2016 werd al aangekondigd dat waterpretpark Océade daar geen deel meer van zal uitmaken, maar nog twee jaar open zou blijven. Mini-Europa zal wel blijven bestaan in het NEO-project en zal zelfs uitbreiden.