Trump noemt pornoster Stormy Daniels ‘paardensmoel’ in harde tweet

De president doet zijn uitspraken nadat hij een rechtszaak won van Stormy. Die had Trump aangeklaagd wegens laster omdat de president haar in een tweet beschuldigde van oplichting, maar de rechter schaarde dat onder de vrijheid van meningsuiting.

“Mooi”, tweette de president. “Nu kan ik achter paardensmoel en haar derderangs advocaat aan.” Vervolgens herhaalde Trump het woord ’con job’, een opzetje of vooropgezet plan.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!

Avenatti reageerde als door een wesp gestoken. “Je bent een vrouwenhater en een schande voor de Verenigde Staten”, schreef de advocaat. “Met hoeveel andere vrouwen heb je je vrouw bedrogen, terwijl je thuis een baby had?”

You are a disgusting misogynist and an embarrassment to the United States. Bring everything you have, because we are going to demonstrate to the world what a complete shyster and liar you are. How many other women did you cheat on your wife with while you had a baby at home? https://t.co/npOKOEFju6