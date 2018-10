Jonge Duivels doen het: ruime zege in Zweden bezorgt hen ticket voor EK

Meeuwen-Gruitrode -

De Belgische beloften hebben zich dinsdag met een 0-3 zege tegen Zweden voor het EK voetbal U21 geplaatst. Landry Dimata (29e en 40e) en Dodi Lukebakio (65e) scoorden in Kalmar. Het EK wordt volgend jaar in Italië en San Marino gespeeld en geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio.