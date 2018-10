Operatie “Propere Handen”: vier van de negen verdachten vrijgelaten onder elektronisch toezicht

In het onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal heeft de raadkamer in Tongeren dinsdagavond beslist om de aanhouding van negen verdachten met één maand te verlengen. Dat meldt het federaal parket. Vier van de negen werden vrijgelaten onder elektronisch toezicht, makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic en scheidsrechter Bart Vertenten blijven wel in voorlopige hechtenis.