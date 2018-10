Waarom de Brexit-top van de laatste kans geen schijn van kans maakt

Woensdag 17 oktober. Die datum staat al lang omcirkeld in de agenda’s van de 27 regeringsleiders en staatshoofden van de EU. Bedoeling was om vandaag een politiek akkoord te ­beklinken met het Verenigd Koninkrijk over de boedelscheiding. Maar tenzij er een mirakel gebeurt, levert de top van de laatste kans niet meer op dan een nieuwe afspraak. Voor een noodtop van de allerlaatste kans. De gesprekken zitten muurvast. Het belangrijkste struikelblok is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.