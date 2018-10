Spanje verbreekt diplomatieke relaties met Vlaanderen na “beledigende” uitlatingen van Jan Peumans (N-VA)

De Spaanse regering heeft beslist om de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid zijn diplomatiek statuut te ontnemen. Dat melden Spaanse media en het nieuws staat ook in een Spaanse mededeling die Lorin Parys aan Belga bezorgde. De beslissing komt er na uitlatingen van Jan Peumans (N-VA).

“De minister van Buitenlandse Zaken deelt aan de ambassadeur van België mee dat hij de diplomatieke status van de gedelegeerde van de Vlaamse overheid intrekt”, staat in de mededeling te lezen.

Minister Josep Borrell vond de uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement “ongepast en onaanvaardbaar voor een bondgenoot als België, en ze gaan in tegen de geest van broederschap tussen volkeren die binnen het kader van de Europese Unie een gemeenschappelijk project nastreven”.

De minister heeft aan de Belgische overheid meegedeeld dat hij gedelegeerde van de Vlaamse overheid André Hebbelinck niet meer als een diplomatieke vertegenwoordiger beschouwt, klinkt het nog. Daarenboven heeft hij aan ambassadeur Marc Calcoen laten weten dat hij niemand meer zal aanduiden als gedelegeerde of vertegenwoordiger van Vlaanderen in Spanje.

“Middeleeuwse praktijken”

Parys spreekt in een reactie van “middeleeuwse praktijken”. “De vrije meningsuiting van een ander land wordt aan banden gelegd. En dat geen enkele vertegenwoordiger van Vlaanderen ooit nog een diplomatieke status kan krijgen in Spanje, is van de pot gerukt.”

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken wenst dinsdagavond niet te reageren, en ook het kabinet van Vlaams minister-president en minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois reageert voorlopig niet. “We zijn nog niet officieel op de hoogte gesteld van de beslissing en het zou dan ook voorbarig zijn om daarop te reageren”, zegt de woordvoerster van Bourgeois.

Spanje had de Belgische ambassadeur eind september al op het matje geroepen omwille van de brief aan Carme Forcadell. Voor Madrid komt die neer op een belediging, omdat Peumans schrijft dat “de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne, democratische Europese Unie”. Hij reageerde zo op de hardhandige aanpak van de Spaanse autoriteiten tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in oktober 2017.