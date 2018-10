Nóg een reden om het klimaat te redden: pintjes worden pak duurder

Aan de lange lijst van doemscenario’s door de opwarming van de aarde moeten we nog een nieuw ‘probleem’ toevoegen. Doen we niets, dan wordt bier dubbel zo duur tegen 2100. Dat voorspellen Britse en Amerikaanse wetenschappers. Voor wie al die andere miserie wil doorspoelen, wordt dat dus een kostelijk grapje. Al zien Vlaamse experts oplossingen om aan zo’n stijging te ontsnappen.

Na de hete en droge zomermaanden, en dus de kleinere graanoogst, waarschuwen brouwers voor mogelijk hogere prijzen van het bier. “We hebben nog niet beslist of de verkoopprijs nu echt zal stijgen, want we wachten nog af wat de energieprijzen de komende maanden zullen doen”, zegt Alain De Laet, CEO van brouwerij Huyghe in Melle. “Maar het zou wel verantwoord zijn om de prijs van een pintje met twee procent te doen stijgen door het duurdere graan.” Rekent de cafébaas die stijging door, dan voelt de tooghanger dat dus ook in zijn portemonnee.

En dat is op termijn onvermijdelijk, zeggen Britse en Amerikaanse wetenschappers, van onder meer de University of California. Ze hebben de economische gevolgen van de klimaat­opwarming op hoofd­ingrediënt gerst onderzocht, en voorspellen dat bierlanden zoals België zwaar getroffen zullen worden. In ons land zal de prijs voor een pintje over tachtig jaar verdubbeld zijn, schatten ze in het vakblad Nature Plants. En dan houden ze al rekening met de inflatie tegen 2100.

Toch nog oplossing?

“Het is evident dat de opwarming gevolgen zal hebben voor voeding”, zegt bio-ingenieur Kevin Verstrepen (KU Leuven). “Hoeveel duurder bier zal worden, is moeilijk te voorspellen. Maar het helpt niet dat de winstmarges op bier klein zijn. Een stijging in gerstprijs zal hoogstwaarschijnlijk dus doorgerekend worden aan de klant.”

En dat graan zál duurder worden. “Want niet alleen de oogst zal verminderen door de aanhoudende droogte en hitte, ook de kwaliteit zal eronder lijden”, zegt Jessika De Clippeleer, hoofd van het Laboratory for Brewing Science & Technology (UGent en HoGent). “Terwijl de gerst voor bier net aan strenge kwaliteitseisen moet voldoen.” Toch ziet De Clippeleer nog een oplossing: “De gerstteelt verleggen naar regio’s die er dan beter geschikt voor zijn. Bovendien wordt al gezocht om gerst resistent te maken aan droogte.”

En als dat niet lukt, heeft bio-ingenieur Kevin Verstrepen nog een alternatief. “Gerst in het bier vervangen door rijst of maïs. Al kan dat niet volledig.” Want dranken die minder dan 60 procent gemouten gerst bevatten, mogen wettelijk geen bier meer genoemd worden.

Maar als de grootste zorg van de klimaatopwarming is dat ons pintje duurder wordt, dan valt het wel nog mee, vindt Verstrepen. “Hopelijk doet dat onderzoek ook nadenken over de impact van de opwarming op ons voedsel in het algemeen.”