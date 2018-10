Waarom wij achter onze reporter (dvd) blijven staan

Vanaf vandaag kan u in onze krant weer artikels van de hand van David Van den Broeck lezen. David werd vorige week opgepakt in de zaak Bayat/Veljkovic en zonder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij werd wel in verdenking gesteld. We zijn u een uitleg verschuldigd.

Omdat hem niks te verwijten valt

De voorgeschiedenis: David Van den Broeck was vorig seizoen onze vaste reporter voor KV Mechelen, toen nog in eerste klasse A. In die hoedanigheid had hij soms contact met Dejan Veljkovic, de man die vorige week door het parket werd aangeduid als een spilfiguur in een criminele organisatie, verdacht van het witwassen van geld en private corruptie. Veljkovic had vorig seizoen een groot aantal spelers onder contract bij Mechelen en vormde voor onze journalist dus een dankbare bron van informatie. In die telefonische contacten met Veljkovic viste David naar nieuws over transfers, blessures en contracten. Veljkovic van zijn kant ­informeerde bij de journalist soms naar de punten die bij de wekelijkse spelersbeoordelingen aan zijn spelers werden toegekend en naar de punten die scheidsrechter Bart Vertenten ­gekregen had. Waarna al eens de vraag volgde of het niet wat meer kon zijn. Het mag duidelijk zijn dat David Van den Broeck niet inging op deze al dan niet subtiele ­pogingen tot beïnvloeding, al raakte hij met die telefoontjes wel in het vizier van de speurders die Veljkovic al ­maandenlang in de gaten hielden en zijn telefoonverkeer zorgvuldig ­monitorden.

Omdat hij zijn werk deed

Het Nieuwsblad wil de meest volledige sportkrant van Vlaanderen zijn en om u, onze lezer, te dienen, boren we zo veel mogelijk bronnen aan. Om het nieuws te vinden én te checken. Ook om goed gestoffeerde achtergrondverhalen te maken en het aantal misverstanden tot een minimum te beperken. Het is onze taak om als betrouwbare nieuwsbron te dienen. Dat journalisten contacten hebben met spelersmakelaars is dus niet onkies. Voor journalisten die het reilen en zeilen van een club volgen, is het hun verdomde plicht om een breed netwerk uit te bouwen: spelers, trainers, voorzitters, bestuurders, de terreinknecht als het moet. En dus ook de spelersmakelaars, zij die gevoed door clubs en spelers gestaag hun invloed konden uitbouwen in de voetbalwereld. Hun groeiende macht is trouwens in deze sportkrant al bij herhaling aan de kaak gesteld. Zie onze recente dossiers over de Afrikaanse transfers en de financiering van de clubs.

Omdat wij onze punten in eer en geweten geven

David Van den Broeck raakte betrokken in de gerechtelijke actie omdat hij punten gaf en makelaar Veljkovic hem daarover contacteerde en probeerde te beïnvloeden. Het geven van punten aan spelers, trainers en refs is de taak van onze voetbalreporters die een wedstrijd verslaan. Die scores worden door het voetbalmilieu zeer ernstig genomen. Daarom zit Het Nieuwsblad altijd met minstens twee reporters bij elke wedstrijd in eerste klasse. Het is tussen die twee – of meer – journalisten dat wordt overlegd voor de punten aan spelers en scheidsrechter worden toegekend. Daar komen geen telefoontjes van managers aan te pas, punt aan de lijn.

Omdat wij in hem geloven

De advocate van David Van den Broeck stelde vorige week vast dat er in de loop van het onderzoek en in het verhoor geen enkel bezwarend element tegen onze reporter kon worden gevonden. Ook onze krant heeft geen enkele aanwijzing dat David Van den Broeck niet werkte volgens de journalistieke deontologie of de waarden en normen die onze krant zichzelf oplegt. Daarom heten we hem, na een periode van zes dagen om te bekomen van de onbekende ervaring, weer welkom.

We nemen met dit standpunt in eer en geweten de verdediging op van onze journalist. Dat betekent hoegenaamd niet dat we dit gerechtelijke onderzoek niet ernstig zouden nemen. Integendeel, we wensen dat de rechtsgang zijn normale ­verloop kent. Het voetbal kan er alleen maar beter van worden.