Sporteconoom over makelaars: “Clubs zijn zwakke schakel in systeem”

Spelersmakelaar zou Christophe Henrotay bij de transfers van Romelu Lukaku, Leander Dendoncker en vooral Youri Tielemans miljoenen euro’s hebben achtergehouden. Kan er een limiet opgelegd worden zodat makelaars bijvoorbeeld maximaal 10 procent opstrijken bij een deal? “Niet eenvoudig”, zegt sporteconoom ­Trudo Dejonghe.

“Clubs zijn de zwakke schakel in dit systeem. Het voetbal is de enige sector ter wereld waar de arbeiders – de spelers en dus ook hun makelaars – belangrijker zijn dan de bazen, de clubbestuurders. Fans willen helden op het veld en op tv en de clubs willen de – in hun ogen – besten. Als een club een voetballer echt wil, kunnen die speler en zijn manager dus hoge eisen stellen. Clubs zijn afhankelijk van hen.”

Daarom gelooft Dejonghe niet dat de macht van de makelaars snel wordt ingeperkt. “Maximaal 10 procent commissie? Dat kan, maar moet dan universeel ingevoerd worden door de FIFA. En zelfs dan vrees ik achterpoortjes: reiskosten, dossierkosten... Wie eenmaal in dat wereldje zit, weet dat er veel te verdienen valt. Onder wie worden die makelaarscommissies verdeeld? Zijn daar clubmensen bij? Worden ze uitbetaald in fiscaal gunstige landen? Veel vragen, maar de omerta houdt stand.”