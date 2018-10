Gevonden! Sarah kan zus met autisme verrassen met favoriete dekentje

Antwerpen - “Wie heeft hetzelfde dekentje voor Lotte, mijn zus met autisme?” Die oproep deed Sarah Vanbelle (33) uit Antwerpen maandag in onze krant. Voor de 29ste verjaardag van haar zus, volgende maand, zocht ze hetzelfde deken waar Lotte zo gehecht aan is. Want de plaid die ze nu al haar hele leven met zich meedraagt, is versleten. Met de oproep heeft Sarah een exacte kopie gevonden, laat ze weten.

“Lotte is heel blij. We hadden al ­enkele aanbiedingen van gelijkaardige ­dekentjes, maar dit exemplaar is echt nog veel beter.”