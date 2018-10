Scheidsrechters kwamen dinsdag samen: “Ze gaan komend weekend zoals altijd fluiten”

Vanaf vrijdag moet er weer gefloten worden in 1A. Geen evidente opdracht voor de refs na alle beschuldigingen van matchfixing die naar boven kwamen in het voetbalschandaal. Sportpsycholoog Jef Brouwers sprak met onze refs en getuigt: “Voor hen is het dossier Vertenten-Delferière momenteel een drama. Maar ze tonen zich bijzonder weerbaar.”

Gisteren was het Referee Day, een hele dag opleiding en training. Alle scheidsrechters verzamelden daarom voor het eerst sinds het uitbarsten van operatie ‘Schone Handen’ in het KBVB-centrum in Tubeke. Daar kon de impact worden gemeten van de beschuldigingen van matchfixing van de twee toprefs Bart Vertenten en Sebastien Delferière. “Pers niet welkom”, liet scheidsrechtersbaas Johan Verbist evenwel weten. Of het in deze situatie aangewezen is dat de scheidsrechtersbaas én de ref zich afgelopen dagen hebben verstopt, daar wil Jef Brouwers, sportpsycholoog in dienst van de bond, zich niet over uitspreken. Hij hield in Tubeke wel een sessie met de verontruste refs. “Het ging er bijzonder professioneel aan toe”, zegt Brouwers. “Ik heb naar hen geluisterd en hen gewezen op hun rol in het voetbal. Ik moet zeggen dat ik een opvallend grote weerbaarheid zag. ”

En geen schrik nu ze komend weekend weer wedstrijden moeten fluiten?

Brouwers: “Integendeel. Hun zelfbewustzijn is nog gegroeid. Dit is een situatie die niemand heeft gewild. Maar ze blijven zich 100 procent bewust van hun taak. Ze gaan komend weekend zoals altijd zonder enige vooringenomenheid fluiten. Ik zag geen angstige groep. Dat de supporters de refs bij twijfelgevallen op de korrel gaan nemen, zal heus niet spelen. Dat zijn ze toch al gewoon. (lachje) Ik hoop wel dat de coaches nu nog meer het voorbeeld tonen.”

Is er ook gesproken over Vertenten en Delferière? “Met geen woord. Iedereen is zich ervan bewust dat dit een menselijk drama is, ik merkte veel empathie. Zonder dat men zich wilde uitspreken, daarvoor moet het gerechtelijk onderzoek worden afgewacht. Ik heb hen wel gezegd dat refs geen rechters zijn. Zij moeten feiten vaststellen, zonder meer. Als de beroepscommissie een schorsing van vier speeldagen herleid tot twee, moeten zij daar ook buiten staan.”

U bent er gerust in dat ze 100 procent klaar zijn voor hun taak komend weekend? “Ik kan niet in hun hoofd kijken, natuurlijk. Maar ik zag in elk geval een professionele en geen angstige groep.”