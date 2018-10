Boucaut fluit vrijdag Club Brugge-Waasland-Beveren, Nederlandse ref voor KV Mechelen-Beerschot Wilrijk

Alexandre Boucaut is aangeduid om met Club Brugge-Waasland-Beveren de openingsmatch van de 11de speeldag te fluiten – de eerste competitiewedstrijd na het uitbreken van het schandaal. Boucaut werd de voorbije jaren sowieso al een paar keer zwaar gehekeld door de Brugse supporters, maar de relatie is intussen hersteld. Nog een angel in de match: Waasland-Beveren is samen met KV Mechelen genoemd in het omkoopschandaal.