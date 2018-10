Liverpool krijgt vier (!) geblesseerde spelers terug na interlands

Interlandvoetbal is plezant, toch? Voor de fans zeker wel, voor de bondscoach ook. De clubtrainers daarentegen kijken met dichtgeknepen billen naar al die kwalificatiewedstrijden en oefenduels. Je zal maar Jürgen Klopp heten en vier van je spelers zien uitvallen tijdens de interlandbreak. Dat de Nederlander Virgil van Dijk vanwege zijn ribblessure terugkeerde naar Liverpool, wisten we. Maar de Reds liepen vooral in Afrika averij op. Mo Salah (Egypte) keerde vroegtijdig terug vanwege een liesblessure, Sadio Mané (Senegal) brak zijn duim en gisteren nog liep Naby Keita (Guinee) een hamstringblessure op. Bij de co-leider in de Premier League hopen ze alle vier de spelers nog fit te krijgen voor de match van zaterdag op Huddersfield. Maar of dat ook lukt?