Waarom zag de Derby der Lage Landen er op VTM anders uit dan op de NOS?

De Rode Duivels speelden dinsdag een oefeninterland tegen Nederland. Een Derby der Lage Landen dus. In Vlaanderen te volgen op VTM, in Nederland op de NOS. En toch kregen we twee verschillende wedstrijden te zien.

Bij VTM hadden ze hun camera’s namelijk opgesteld aan de kant van de hoofdtribune. Daardoor speelden de Belgen in de eerste helft van links naar rechts op onze tv’s en in de tweede helft van rechts naar links.

Bij de NOS pakten ze het echter anders aan. De Nederlandse zender had zijn camera’s aan de andere kant van het Koning Boudewijnstadion opgesteld. Daardoor speelden de Rode Duivels op de Nederlandse tv in de eerste helft dus van rechts naar links en in de tweede helft van links naar rechts.

Dat zorgde uiteraard voor wat verwarring. Maar snel werd duidelijk dat aan de andere kant meer Nederlands getinte reclame verscheen op de reclameborden. “Follow the money”?

Hey @NOS waarom een eigen cameraploeg sturen als de Belgen ook beelden van #Belned maken? Beetje vreemd op het eerste zicht. — Jeroen Adema (@DerAdema) 16 oktober 2018