Eerste speler bekent in Belgisch voetbalschandaal: “Ik werd benaderd voor match tegen KV Mechelen”

Ex-Beverenspeler Olivier Myny heeft zijn ondervragers verteld dat hij is benaderd in de aanloop van de verdachte degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren in maart 2018. Daarmee geeft nu voor het eerst een speler toe dat er vorig seizoen een poging tot matchfixing is geweest in onze eerste voetbalklasse. Myny’s makelaar Thomas Troch werd gisteren in verdenking gesteld, maar is vrij onder voorwaarden.

Twee spelers werden tot dusver ondervraagd in de zaak-Propere Handen. Davy Roef, die enkel werd gehoord als getuige, en Olivier Myny. Beiden speelden voor Waasland-Beveren toen KV Mechelen en Eupen vorig jaar vochten om in 1A te blijven.

Volgens verschillende bronnen zou Myny tijdens zijn verhoor hebben toegegeven dat hij werd benaderd in de aanloop naar KV Mechelen- Waasland-Beveren op 11 maart. De speurders zoeken nu uit of dit geïnterpreteerd kan worden als een poging tot wedstrijdvervalsing. In afwachting werd Myny vrijgelaten zonder voorwaarden. Hij blijft wel in verdenking van criminele organisatie en private corruptie. Myny beweert dat hij zijn uiterste best heeft gedaan in die match en dus niet aan matchfixing heeft gedaan.

Gisteren bevestigde het parket dat Thomas Troch, een van de zaakwaarnemers van Myny, onder verdenking staat nadat hij maandag door de speurders werd ondervraagd. Troch is de vennoot van het managementbureau van Walter Mortelmans, die eveneens in verdenking is gesteld van matchfixing. Beiden zijn intussen vrij onder voorwaarden.

Dat de speurders aandacht hebben voor het kantoor van Mortelmans en Troch hoeft niet helemaal te verbazen. Het duo heeft zowel klanten bij Waasland-Beveren als bij KV Mechelen en had dus mogelijk belang bij het behoud van Malinwa.

Ook Waasland-Beveren had er financieel belang bij dat de Mechelaars in eerste klasse bleven. Beide clubs hadden immers een akkoord om KV z’n Play-off 2-wedstrijden te laten spelen op de Beverse Freethiel als het zich kon handhaven. Voorzitter Dirk Huyck reageerde destijds kregelig toen het nieuws in onze krant uitlekte en de suggestie werd gewekt dat Waasland-Beveren, dat zelf nog weinig te verliezen had, KV Mechelen kon bevoordelen in de degradatiestrijd.

KV Mechelen ontving op de slotspeeldag Waasland Beveren, dat al zeker gered was. Omdat Malinwa evenveel punten telde als Eupen was het doelpuntensaldo belangrijk. Het gerecht beschikt over aanwijzingen dat makelaar Dejan Veljkovic de uitslag van de wedstrijd probeerde te beïnvloeden. Minstens twee bestuurders van KV Mechelen, hoofdaandeelhouder Olivier Somers en financieel directeur Thierry Steemans, zouden van die poging op de hoogte zijn geweest.

Geen ref, spelers dan maar

De vraag is nu hoe Veljkovic voor het ­beïnvloeden van de match te werk is gegaan. De wedstrijd werd geleid door Bram Van Driessche, die anders dan Sébastien Delferière en Bart Vertenten niet tot de invloedssfeer van de Serviër behoort. Het enige alternatief was dus de trainer of de spelers van Waasland-Beveren te benaderen.

Toenmalig trainer Sven Vermant staat volgens onze bronnen buiten verdenking. Hij probeerde zijn carrière als trainer te lanceren en was gebrand op een goed resultaat. Vermant stelde ook zijn sterkst mogelijke ploeg op. Ook Davy Roef wordt niet verdacht. De Beverse goalie werd wel gehoord, maar enkel maar als getuige. Hij deed in de bewuste wedstrijd enkele sterke reddingen.

De speurders willen ook nog weten wat de rol van voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs in de zaak is. Beiden staan onder verdenking maar werden wel vrijgelaten onder voorwaarden.