Man Booker Prize gaat naar de Ierse Anna Burns voor haar roman ‘Milkman’

De Noord-Ierse schrijfster Anna Burns heeft dinsdagavond de prestieuze Man Booker Prize gewonnen, met haar werk ‘Milkman’. Dat handelt over een jonge vrouw die tijdens de ‘troubles’, toen het paramilitaire geweld hoog oplaaide in Noord-Ierland, wordt lastiggevallen door een getrouwde man.

Burns is de eerste Noord-Ierse die met de onderscheiding naar huis gaat, goed voor 50.000 pond aan prijzengeld. Ze is ook de eerste vrouwelijke winnaar sinds 2012.

‘Milkman’ is het vierde boek van de 56-jarige Burns en experimenteel geschreven. Juryvoorzitter en filosoof Kwame Anthony Appiah beschrijft het werk als “ongelofelijk origineel”. “Niemand van ons heeft ooit zoiets gelezen”, klinkt het in de Britse pers. De brutaliteit van de inhoud wordt afgewisseld met de humor van het hoofdpersonage. Die blijft trouwens naamloos en wordt steeds omschreven als “middelste zus”. Door de lange zinnen is het boek niet eenvoudig om te lezen, geeft de juryvoorzitter toe, “maar de inspanning meer dan waard”.

Het werk zou volgens de voorzitter ook kunnen helpen om mensen te doen nadenken over #MeToo.

De Man Booker Prize is de hoogste onderscheiding van het moment voor een Engelstalig auteur.