Meer kijkers en omzet voor Netflix

Netflix heeft in het afgelopen kwartaal fors meer betalende klanten binnengehaald. Het merendeel van die groei zat buiten de Verenigde Staten. De streamingdienst zag naast de aanwas van abonnees ook de omzet met ruim een derde stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

In het derde kwartaal kreeg Netflix er 7 miljoen klanten bij, waarvan 6,1 miljoen betalende. Dat is meer dan de 5 miljoen waar van uitgegaan werd. Van de betalende categorie kwam slechts 1 miljoen uit de VS. Volgend kwartaal denkt Netflix nog eens 7,6 miljoen nieuwe betalende klanten binnen te kunnen halen.

De omzet van de streamingdienst van Netflix steeg met 36 procent. Het bedrijf als geheel realiseerde 4 miljard dollar aan opbrengsten. De nettowinst bedroeg 403 miljoen dollar, ruim drie keer meer dan vorig jaar.

Voor volgend kwartaal rekent Netflix op een omzet van 4,2 miljard dollar en een nettowinst van 105 miljoen dollar. Dat komt door de timing van de uitgaven aan eigen series die Netflix laat ontwikkelen. Het bedrijf geeft aan dat de kosten van die series weliswaar hoog zijn, maar dat die belangrijk zijn om de omzet en operationele winst nog lange tijd te laten doorgroeien.

Het aandeel schoot na beurs zo’n 12 procent hoger.