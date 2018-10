REACTIES. Dries Mertens na Derby der Lage Landen: “We hebben niet verloren, dat is het belangrijkste”

De Rode Duivels hebben voor eigen publiek niet kunnen winnen van Oranje. De Belgen bleven in Brussel op 1-1 steken. Vooral de eerste helft was goed, na de pauze was het minder. Dat vond zowat elke Rode Duivel.

“Mijn doelpunt? Dat zat er lekker in”, aldus Dries Mertens. “Dat is wel leuk. De eerste twintig minuten waren heel goed maar daarna vielen we wat weg. We hadden wel de betere kansen, maar hun goal kwam echt uit het niets door dom balverlies. Onze aanval? We zorgden voor enkele goeie combinaties, maar leden misschien iets te veel balverlies. Maar in de eerste helft lieten we mooie dingen zien. We hebben niet verloren, dat is het belangrijkste.”

Timothy Castagne mocht starten bij de Rode Duivels, maar lag aan de basis van de tegengoal. “We mogen niet tevreden zijn”, aldus de speler van Atalanta. “De eerste helft was heel goed, maar ik mocht de bal daar niet geven bij dat doelpunt. Maar we hebben voor rust veel mooie dingen laten zien. De tweede helft was moeilijker, door de vele wissels. Dan is het niet makkelijk om opnieuw in de wedstrijd te komen en heb je tijd nodig om elkaar weer te vinden. Als spelers als Hazard en Lukaku wegvallen, krijg je ook minder ruimte want die worden meer gedekt.”

“Mijn kans gegrepen”

Simon Mignolet mocht eindelijk nog eens spelen bij de Duivels. “Ik weet nu weer waarom ik elke dag zo hard train”, zei de doelman van Liverpool. “Het was leuk om nog eens te voetballen. Ik heb ook mijn job gedaan, het was geen gemakkelijke wedstrijd. Nederland heeft de voorbije matchen ook goed gespeeld. Ik denk dat de 1-1 een verdiende uitslag was. Het tegendoelpunt? Ik heb gedaan wat er van mij verwacht wordt en heb mijn kans gegrepen. Ik ben blij dat ik na lang niet spelen nog eens in doel stond en dat ik het er tot het einde goed van heb afgebracht.”

Toby Alderweireld was een van de weinige Rode Duivels die zowel tegen Zwitserland als Nederland de negentig minuten vol maakte. In de derby tegen Nederland kreeg hij twee nieuwe verdedigers (Boyota en Denayer) naast zich. “Het was even wennen en je weet dat je met een nieuwe verdediging minder automatismen hebt. We begonnen goed aan de wedstrijd en lieten zien wat we in onze mars hebben. Met het mooie doelpunt van Dries Mertens als uitsmijter. Nadien vielen we terug en de gelijkmaker kwam er na een foutje van ons”, stelde Alderweireld vast.

“Je zag aan alles dat dit een vriendschappelijke wedstrijd was. Met veel wissels. Veel spelers hebben een druk programma in oktober en november én onvermijdelijk had dat, minstens onbewust, een invloed. De jonge verdedigers kunnen nog groeien”, gaf hij de collega’s een schouderklopje. Voor de wedstrijd maakte de centrale verdediger van Tottenham een praatje met enkele Nederlanders. “Spelers met wie ik gespeeld heb en vooral tegen wie ik gespeeld heb”, grijnsde de ex-Ajacied.

Dennis Praet: “Niet makkelijk”

Hij had nog geen minuut onder bondscoach Roberto Martinez gespeeld en in de 127ste derby tegen Nederland versierde Dennis Praet zijn tweede (!) cap voor de Rode Duivels. In de tweede helft verving hij doelpuntenmaker Dries Mertens. “Invallen in een vriendschappelijke wedstrijd met onmiddellijk drie wissels na de rust is niet makkelijk”, gaf de ex-speler van Anderlecht toe. “Ik speelde bovendien op een wat ongewone positie. Als een soort valse negen, terwijl ik bij Sampdoria eerder op positie acht sta. Niet dat ik klaag. Zo kon ik me tegen Nederland offensief uitleven. Altijd leuk. Helaas kwam ik te weinig aan de bal en had ik me meer willen tonen. Het was moeilijk om me te onderscheiden.”

Zijn eerste interland speelde Dennis Praet (24) vier jaar geleden tegen IJsland. Hij beseft dat het geen eenvoudige klus wordt om er volgende maand tegen datzelfde IJsland bij te zijn? “Ik heb mijn best gedaan op training en ondervond dat er veel concurrentie is bij de Rode Duivels. Aan het ritme moest ik me niet aanpassen. Ook dat ligt hoog in Italië.”

“Geen slecht resultaat”

Oranje-speler Daley Blind reageerde bij de NOS. “In de tweede helft speelden we bij vlagen goed voetbal”, stelde de speler van Ajax. “Aanvallend zelfs. In de eerste helft kwamen we er niet aan te pas en was het vooral ophouden. Compact spelen. Onze enige kans kwam ook op een counter, dan weet je hoe we stonden. Na de rust hebben we meer initiatief getoond, waar Memphis Depay vooral goed in was. Maar 1-1 tegen de nummer één van de wereld is geen slecht resultaat.”

Foto: AFP

Danjuma maakte het Nederlandse doelpunt, in het land waar hij actief is. “Ik ben heel opgetogen dat ik mijn eerste doelpunt voor Oranje kan scoren in België”, aldus de speler van Club Brugge. “Ik heb wel iets met België want ik scoorde er ook al tegen met Jong Oranje. In Nederland noemen ze mij nu al een grote meneer. Of ik er de volgende keer opnieuw bij ga zijn? Dat moeten we afwachten. Het is tot nu toe goed gegaan, met een invalbeurt in een zege tegen Duitsland en nu een gelijkspel tegen de nummer één van de wereld. Dat dacht ik ook toen ik scoorde: het is tegen de nummer één. Niet: het is tegen België. En nu? Ik ga meteen naar Brugge, dus ik ga niet mee met de bus terug naar Nederland.”

Thorgan Hazard: “Niet verliezen was het belangrijkste”

Thorgan Hazard loste aan de rust z’n oudere broer Eden af. Hij kon zich niet op het scorebord werken, maar viel wel gretig in. “Het was een goeie test”, zei Hazard. “We kenden het belang van de match. Tegen Nederland was het belangrijkste niet verliezen. Vooral voor rust hadden we enkele kansen. Na rust ook, maar toen zag je wel dat de spelers van de voorlinie lange tijd niet hebben samengespeeld. Met Michy (Batshuayi) heb ik nog wel gespeeld, maar met Dennis (Praet) was het al geleden van de nationale jeugd. Het aanvallende trio voor rust daarentegen kent elkaar vanbinnen en vanbuiten. Maar nogmaals, het belangrijkste vandaag was niet verliezen. Daar zijn we in geslaagd.”