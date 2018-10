Koeman na oefenduel met Rode Duivels: “In de breedte heeft Nederland meer talent” (maar Martinez countert)

Oranje kan terugblikken op een sterke interlandbreak. Het versloeg Duitsland met 3-0 en hield België, het nummer één van de wereld, in eigen huis in bedwang. “We hebben goed gevoetbald”, zegt Koeman. “We hadden ook kunnen winnen, maar in het begin moesten we de klasse van de Belgen ondergaan. Hazard, Lukaku, Mertens – als trainer van de tegenstander mag je niet klappen, maar hun goal was grote klasse.”

In de tweede helft was Nederland beter, had Koeman gezien. “Beide ploegen hadden veel gewisseld en wij hadden de overhand in de tweede helft. Dat doet me besluiten dat wij in de breedte misschien meer talent hebben dan de tegenstander.”

“Een grote verrassing is dat niet voor mij. In de laatste twee maanden zijn er vijf-zes-zeven jongeren van 20 à 21 jaar bijgekomen. Ik weet niet of dat in België ook zo is.”

Groeneveld

Koeman had tot slot woorden van lof voor Club-speler Arnaut Groeneveld – “hij scoorde een goeie goal” – maar ook kritiek. “Enkele keren had hij moeite met het verdedigen op hun rechtsback (Timothy Castagne, red.). Maar al bij al stemt zijn prestatie mij tevreden.”

Martinez: “Defensie deed het wèl goed”

Roberto Martinez was zoals altijd redelijk tevreden. “De verdediging deed het goed”, aldus de bondscoach. “Alderweireld was op niveau. Boyata communiceerde goed. Denayer stond altijd goed opgesteld. Behalve toen we balverlies leden, was het in orde. Ik ben ook heel blij met Mignolet. Hij deed het heel goed; Hij was scherp, geconcentreerd en gefocust.”

Ronald Koeman, de Nederlandse bondscoach, stelde vast dat zijn selectie sterker is in de breedte omdat het in de tweede helft beter was. “Oranje sterker in de breedte? Niet mee eens. En dat is ook niet zo belangrijk. Het gaat om wat je presteert als een team. En we hebben goede spelers en we zitten nog steeds op het spoor van het WK. We begonnen heel goed. Maar die tegengoal brak de veer. We twijfelden in de tweede helft. We speelden minder compact. Ik kreeg veel informatie. “

Hij toonde mededogen met Timothy Castagne, die in de fout ging bij de 1-1. “Castagne mag niet afgerekend worden op die tegengoal. Hij speelde goed voor en na die goal. Dat is belangrijk, dat je de gevolgen na die fout zag. Dat geeft me informatie over zijn mentaliteit. We hoeven niet te drastisch te zijn in de conclusies. Het is niet zo dat Eden Hazard, Mertens en Lukaku onvervangbaar zijn. Ik ben niet zo negatief. Boyata was heel goed. Praet toonde dat hij een interessante speler voor ons kan zijn. Weet je, we speelden tegen Nederland twee jaar geleden. Nu heeft Oranje meer tempo. Ze kunnen nu temporiseren. Depay was heel goed. Dit is anders dan twee jaar geleden.”