Reactie Alderweireld: “Het was een echte vriendschappelijke wedstrijd”

Na het vriendschappelijke gelijkspel tegen Nederland, liet Toby Alderweireld - als enige vaste waarde in de verdediging - zijn licht schijnen over de Derby der Lage landen.

“We begonnen goed aan de wedstrijd met een heel mooi doelpunt van Dries Mertens. Nadien zijn we teruggevallen, de gelijkmaker kwam er na een foutje van ons. Daarna zag je aan alles dat dit een vriendschappelijke wedstrijd was en veel spelers al met het drukke programma van oktober en november in het hoofd zaten. De trainer heeft veel wissels doorgevoerd, waardoor het tempo uit de wedstrijd verdween. We speelden met een nieuwe verdediging omwille van de blessures, je zag daar dat we te weinig automatismen hebben. Maar het is goed om te weten dat de jonge spelers achteraan nog veel progressie kunnen maken”. Voor Alderweireld was het als ex-Ajacied een weerzien met heel wat Nederlanders. “Ik ken inderdaad behoorlijk wat spelers uit de Nederlandse selectie omdat ik met veel van hen samen gespeeld heb. Maar ik heb ook tegen veel van hen gespeeld.”