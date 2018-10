Reactie Praet: “Ik had me meer willen tonen”

Na vier jaar afwezigheid mocht Dennis Praet dinsdagavond nog eens het shirt van de Rode Duivels aantrekken. De middenvelder van Sampdoria kreeg de tweede helft tegen Nederland de kans om bondscoach Martinez te overtuigen.

“Het was niet gemakkelijk omdat de coach drie wissels doorvoerde en ik plots op een ongewone positie ging spelen, als een soort valse negen. Terwijl ik de voorbije maanden bij Sampdoria toch meer als een nummer acht fungeerde. Ik vond het wel leuk om me offensief te kunnen uitleven, maar kwam te weinig bij de bal. Ik had me meer willen tonen, maar dat was in deze vriendschappelijke wedstrijd moeilijk. Hopelijk heb ik de coach kunnen overtuigen, want ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Zowel in deze match als op training. Deze match maakt wel duidelijk dat er veel concurrentie is bij de Rode Duivels. Het ritme? Dat was op zich geen probleem, want in Italië ben ik wel één en ander gewoon”, besloot de voormalige Gouden Schoen.