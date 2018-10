Trump telefoneert met Saudische kroonprins over vermiste journalist

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een telefoongesprek gehad met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, over de zaak van de vermiste Saudische journalist Jamal Khashoggi. De kroonprins zou in dat gesprek ontkend hebben iets te weten over de zaak, aldus Trump na afloop. “Hij heeft mij beloofd een grondig onderzoek te voeren. Antwoorden zijn onderweg”, klonk het op Twitter. Vanuit Turkije zijn er al dagenlang berichten dat de journalist op het Saudische consulaat in Istanbul werd vermoord.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is naar Riyad afgezakt voor een officiële ontmoeting met de Saudische autoriteiten. Op foto’s is te zien hoe Pompeo en Bin Salman hartelijk lachen en handen schudden. In een persbericht zegt Pompeo dat hij vertrouwen heeft in de beloftes van de Saudi’s om de zaak uit te spitten, “inclusief de verantwoordelijkheid van hoge autoriteiten in Saudi-Arabië”.

De voorbije dagen had het Witte Huis de druk op Saudi-Arabië nog stevig opgevoerd, nochtans één van de belangrijkste partners van de VS in het Midden-Oosten. Trump dreigde met “strenge straffen” indien zou blijken dat Saudi-Arabië verantwoordelijk was voor de dood van de journalist. Die verbleef al ruim een jaar in de VS en schreef kritische artikelen voor The Washington Post.

Dinsdag voerden Turkse onderzoekers huiszoekingen uit in het Saudische consulaat en in de residentie van de Saudische consul-generaal. Woensdag trekt Pompeo naar Turkije.