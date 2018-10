NMBS bant fiets tijdens de spits

Reizigers die hun fiets op de trein willen meenemen, ­zullen dat vanaf volgend jaar niet meer op elk moment van de dag kunnen doen. Wellicht vanaf februari wordt het ­verboden om tijdens de spits nog met een gewone fiets op de trein te stappen.

Wie met zijn of haar fiets erbij per trein van punt A naar B wil reizen, betaalt daar 5 euro voor. Voor wie dat een hele dag in heel België wil doen, kost zo’n kaart 8 euro. Volgend jaar zullen de fiets-treinreizigers hun mogelijkheid echter ingeperkt zien. Wellicht vanaf februari zal het niet langer toegelaten zijn om tijdens de spits met een gewone fiets op de trein te stappen. “Het aantal reizigers groeit, en we kunnen treinen niet langer maken”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. “Daarom moeten we keuzes maken. Laat je veel fietsen toe, dan neem je plaatsen van reizigers af. En ook bij de veiligheid van fietsen aan deuren kan je je vragen stellen.”

De maatregel past in een breder fietsplan van de NMBS. Het is ­bijvoorbeeld ook de bedoeling om stations toegankelijker te maken voor fietsers, om de abonnementskaart Mobib ook voor de fiets te laten gebruiken, en om reizigers meer met de fiets dan met de auto naar het station te laten komen.

Reizigersorganisaties hebben echter veel bedenkingen bij de plannen om de fiets te bannen tijdens de spits. “Sowieso maken weinig fietsers van de mogelijkheid gebruik, omdat het vrij lastig en stresserend is”, zegt het officiële Raadgevend Comité van de Treinreizigers. “Wie het wél doet, doet dat met een goede ­reden, bijvoorbeeld beroepsmatig of voor een lange reis naar het buitenland. Dat mag niet worden ontmoedigd.”

Vouwfiets wel nog toegelaten

“We snappen dat het in de spits niet evident is. Maar voer je daarom een algemene regel in? Of beperk je dit tot de echte probleemlijnen?”, klinkt het ook bij TreinTramBus.

De NMBS benadrukt dat enkel gewone fietsen zullen worden geband. “Het zal mogelijk blijven om vouwfietsen op elk moment van de dag mee te nemen”, zegt Crols.