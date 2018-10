Verzekering niet meer duurder na zware ziekte, Kom Op Tegen Kanker “zeer verheugd”

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) laat “het recht om vergeten te worden” opnemen in de verzekeringswetgeving. Foto: DBA

Verzekeringen mogen niet meer duurder zijn voor mensen die ooit ziek waren of nu nog kampen met een aandoening die onder controle is. Minister Kris Peeters voert daarvoor het “recht om vergeten te worden” in, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag. Kom Op Tegen Kanker zegt “zeer verheugd” te zijn met de beslissing.

Wie een verzekering wil afsluiten, moet nu nog zeggen of hij ooit aan een zware ziekte zoals kanker heeft geleden. De verzekeraar gaat ervan uit dat de betrokkene een verhoogd risico loopt. Soms bedraagt de premie daardoor acht keer zoveel als normaal.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) laat nu “het recht om vergeten te worden” opnemen in de verzekeringswetgeving. Ook mensen die aan een aandoening zoals diabetes lijden, maar die dat perfect onder controle hebben, hebben dan geen meldingsplicht meer.

“Het zal onder meer toepasbaar zijn op de gezondheidsverzekeringen en de schuldsaldoverzekering”, zegt de minister in de krant. “Het kan niet dat je tien jaar nadat je genezen verklaard bent, nog steeds geen verzekering kan afsluiten of dat enkel kan tegen een sterk verhoogde premie. Hetzelfde zou niet mogen voor medische aandoeningen die perfect onder controle zijn.”

De bedoeling is om de wet nog voor het jaareinde aan te passen.

KOTK verheugd

Kom Op Tegen Kanker reageert “zeer verheugd” op het nieuws. “Zeker voor jonge mensen is dit goed nieuws”, zegt Wim Geluykens, onderzoeker-jurist bij KOTK. “Zij kunnen weer de blik op de toekomst richten.”

Volgens Geluykens was het een van de aanbevelingen van Kom Op Tegen Kanker. “Vorige week zijn we nog langs geweest op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Dankzij zijn initiatief zullen jonge mensen die vroeger kanker hebben gehad maar nu al jaren stabiel zijn, zonder zorgen een woning kunnen bouwen en een gezin stichten”, aldus Geluykens. “Zij kunnen opnieuw de blik op de toekomst richten.” Geluykens wijst erop dat ‘het recht om vergeten te worden’ ook al in Frankrijk bestaat.