Vrouw wint 17 miljoen euro met EuroMillions in Brusselse krantenwinkel

Brussel / Evere - Een Franstalige vrouw uit het Brusselse van minstens 55 jaar heeft op de trekking van 5 oktober de EuroMillions-Jackpot van 17 miljoen euro gewonnen.

Ze had daarvoor 1 kans op 139.838.160. De winnares waagde haar kans met een Quick Pick ter waarde van 10 euro. “Onze winnares heeft zeer rustig gereageerd toen ze besefte wat haar was overkomen. Die rust straalde ze trouwens ook uit toen ze in het hoofdkantoor van de Nationale Loterij haar winnend biljet kwam valideren”, vertelt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij.

“De winnares wil in eerste instantie haar familie laten meegenieten van haar winstbedrag. Ze is ook dol op voetbal en ze zou graag willen reizen, in het bijzonder naar Mexico. Een leuke anekdote is nog dat de vrouw haar ticket controleerde zonder bril en maar vier in plaats van vijf winnende cijfers zag.

Haar man wees haar er vervolgens op dat ze wel degelijk de hoofdvogel had afgeschoten.” Het is dit jaar al de derde EuroMillions-winnaar in België en de 32ste in totaal.