Minister Schauvliege heeft miljoenenclaim aan haar been voor lawaaierige containerterminal

Grobbendonk -

Het lawaai van de containerterminal Antwerp East aan het Albertkanaal in Grobbendonk is al geruime tijd een ergernis van enkele buurtbewoners. Maatregelen tegen de lawaaihinder maakten dat de terminal minder opbrengt, en dus stuurde uitbater DP World een dagvaarding naar Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Er is sprake van een claim van tientallen miljoenen euro.