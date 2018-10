Nederlandse pers over match tegen Belgen: “Tovenaar Hazard en bonuspunt Danjuma, maar wat een lelijk stadion”

Het positieve elan na de 3-0-zege tegen Duitsland is niet weg bij Nederland. Meer zelfs, Oranje hield stand op het veld van de nummer één op de wereldranking. Dat is de teneur in de Nederlandse pers na het 1-1 gelijkspel tegen de Rode Duivels. Nederland keek wel met bewondering naar “tovenaar Eden Hazard”, gaf Club Brugge-speler Danjuma bonuspunten en maakte zich druk over “die lelijke bak” - het Koning Boudewijnstadion.

Grrrrrrrrrrrr!, kopt het Nederlandse AD na het 1-1 gelijkspel tussen België en Nederland. “En weer brult de Hollandse leeuw”, klinkt het trots dat Oranje ook tegen de nummer één van de wereldranking niet verloren heeft. Vooruitgang, vinden ze het gelijkspel tegen de Belgen. “Koeman bouwt gestaag verder”, luidt de titel binnenin.

Er sprak veel respect voor de Belgen uit. “In het Koning Boudewijnstadion kan de laatste jaren een regelrechte storm razen, ontketend door de fantastische Belgische ploeg, met al zijn aanvallende klasse.”

Om meteen de bedenking te maken dat een vertimmerde ploeg Rode Duivels het maar rustig aan had gedaan. Het bleef windstil. “Een volwaardige interland kon je het moeilijk noemen, daarvoor hadden beide landen veel te veel wisselingen in hun basisploeg. Na rust speelden de Belgen zonder vrijwel al hun grote namen, de ene wissel volgde tot vervelens toe op de andere.”

Bonuspunt Danjuma

Nochtans hadden de Rode Duivels Nederland in het openingskwartier alle kleuren van de regenboog laten zien. “De openingsfase had wel wat weg van die in Parijs tegen Frankrijk, ruim een maand geleden”, zag ook AD. “Ook toen ontbrak aanvankelijk de grip op de absolute topspelers van de tegenstander, ook toen kreeg je het gevoel dat iedere aanval tot een goal zou kunnen leiden, en ook toen kwam Oranje al vroeg op achterstand.”

Maar net als in het Stade de France, waar de Nederlanders met 2-1 onderuit gingen, kende Oranje daarna een revival. “Terwijl de aanval van de Belgen wat hautain begon te spelen, kwam het Nederlands elftal stilaan steeds beter in zijn spel.” Mooie woorden zijn er ook voor Club Brugge-speler Arnaut Danjuma Groeneveld. “Interessant hoe die zijn kans greep.” De linkerflank wordt naast zijn doelpunt ook geprezen voor zijn defensieve werk door “als plakband” de Belgische rechterflank Timothy Castagne te volgen.

Ook bij de collega’s van De Telegraaf krijgt Danjuma een aai over de bol. “Bonuspunt Danjuma”, kopt sportbijlage Telesport.

Alleen lijken ze daar het doelpunt van de speler van Club Brugge eerder als goedmaker te zien nadat Rode Duivel Timothy Castagne “iedere keer in zijn rug opdook”. “Oranje had hierop totaal geen antwoord. Alleen bleek de ploeggenoot van Marten de Roon en Hans Hateboer bij Atalanta Bergamo zo’n dramatische voortzetting te hebben dat de Belgen geen enkele keer profiteerden van dit lek in de Nederlandse verdediging.”

De nog maar 22-jarige Castagne kreeg er wel flink van langs in De Telegraaf. “Hoe slecht Castagne aan de bal was, bewees hij in de 28e minuut op zijn eigen helft. Nauwelijks onder druk verdedigde hij uit door het midden en schoof hij de bal zo in de voeten van Donny van de Beek. Een actie waarvoor je zelfs bij de amateurs van Westlandia van het veld wordt gehaald.”

Tovenaar Hazard

Het Nederlandse Trouw was twee dingen opgevallen. Op de eerste plaats de beste man van het veld: Eden Hazard. “Het was een halfuurtje heerlijk, helder, Hazard, met zijn aanzetten, zijn gepingel, zijn voorzetten, zijn dieptepasses. Vooral hij was Nederland te veel in het eerste kwartier.”

Dat zei ook bondscoach Ronald Koeman in zijn analyse bij de NOS. Hij zag er geen probleem in dat zijn ploeg in het begin werd weggeduwd. Beter kon Nederland simpelweg niet tegen een België dat op dat moment op zijn best was. “Je speelt niet elke week tegen Hazard”, zei hij. “Zaterdag (tegen Duitsland, nvdr) gebeurde dat ook, maar lag het meer aan ons. Vandaag niet.”

Foto: Isosport

“Ze moeten nog even wennen aan dat ze weer zo goed zijn”, opperde analist Youri Mulder over Oranje bij praatprogramma Pauw. “Na een kwartier bedenkt Nederland, ‘eigenlijk zijn we zo slecht nog niet’ en dan beginnen ze gewoon lekker te voetballen. Maar aan die eerste goal kon je wel zien waarom België op de eerste plek op de wereldranking staat.”

Hoe het kwam dat de Rode Duivels niet gewonnen hebben na die schitterende openingsfase? Trouw denkt er het zijne van. “Misschien ging het iets te gemakkelijk voor de Belgen, die door alle successen wel een beetje last hebben van nonchalance.”

Het aftandse paleis

Was ook opgevallen: dat België dringend een nieuw stadion nodig heeft. “(Hazard was een) tovenaar in het wat aftandse paleis naast het Atomium. België verdient onderhand een arena met wat meer cachet dan het Koning Boudewijn Stadion, de sfeerloze bak die voor slechts tweederde was gevuld bij de klassieker der Lage Landen.

Dat vonden ze ook bij AD. Journalist Sjoerd Mossou verwoordde het op Twitter als volgt: “Te groot (voor België), sintelbaan, enorme afstanden tot het veld, ouwe meuk, galmbak, vrijwel nooit uitverkocht. Absurd eigenlijk dat de nummer 1 op de wereldranglijst nog steeds zo’n Kilo Utrecht Tango-stadion heeft.”

