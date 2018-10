Jan Peumans (N-VA) na verbreken van diplomatiek banden: “Spanje heeft mij niet op de vingers te tikken”

Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans is naar eigen zeggen niet verbaasd dat Spanje de diplomatieke banden met Vlaanderen verbroken heeft. Dat zegt hij op Radio 1. Vlaams minister-president Geert Bourgeois noemt het een “zeer onvriendelijke daad”, ongezien in de geschiedenis van de Europese Unie. Hij gaat de Spaanse ambassadeur zo snel mogelijk convoceren om meer uitleg te krijgen.

Vlaams Parlementsvoorzitter is not amused nu Spanje de diplomatieke banden met Vlaanderen verbroken heeft. De aanleiding voor zo’n ongeziene demarche zijn ‘beledigende’ uitspraken van Peumans en steun aan Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont.

Nog een aanleiding van de maatregel van Spanje zouden de uitspraken zijn van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans bij de opening van een fototentoonstelling over de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd in het Vlaams Parlement. Hij zou de situatie in Spanje vergeleken hebben met het Bosnië van de jaren ‘90. “Dat is een grove leugen”, reageerde Peumans in “De Ochtend”. Er is volgens hem wel een fototentoonstelling geweest over twee jonge leraars in Bosnië, maar dat had er niets meer te maken, aldus de parlementsvoorzitter, die vindt dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zich eerst fatsoenlijk zou moeten informeren voor een sanctie te nemen.

Foto: Photo News

Eerder stelde Peumans in een brief dat “de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne, democratische Europese Unie” vanwege hun behandeling van Puigdemont.

Niet verbaasd

Peumans zegt niet verbaasd te zijn over de demarche van de Spaanse regering. “Spanje heeft niet op mijn vingers te tikken”, zegt Peumans woensdag aan Radio 1. “Voor mij is het heel eenvoudig: je sluit geen politici op vanwege een politieke mening. (…) Spanje heeft mij, en de Belgische ambassadeur niets te vertellen. Ik ga altijd zeggen wat ik denk dat ik moet zeggen.”

Vlaams minister-president Bourgeois zegt geen officieel bericht gekregen te hebben van de maatregel. Er is volgens hem enkel een ‘note verbale’ aan de Belgische ambassadeur, waarvan hij de inhoud nog niet kent. Bourgeois heeft dus geen zicht op de exacte motivering van Spanje, maar wijst erop dat het om een ongeziene situatie gaat. “Dit is nog nooit gebeurd in de Europese Unie, niet sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) in 1952 en wellicht ook niet sinds 1945”, aldus de Vlaams minister-president.

Voor Geert Bourgeois gaat het om een onvriendelijke daad tegen over een andere lidstaat van de Europese Unie. Het bijzondere is dat de sanctie er komt naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement. Bourgeois verwijst daarbij naar de vrijheid van meningsuiting en de scheiding der machten. De diplomatiek vertegenwoordiger is de vertegenwoordiger van de regering, dus de uitvoerende macht, terwijl Jan Peumans de wetgevende macht vertegenwoordigt.

Bourgeois wijst er ook op dat de Vlaams vertegenwoordiger geen persona non grata verklaard is, maar enkel zijn diplomatieke status verliest. Ook dat is niet gebruikelijk.

De minister-president gaat daarom de Spaanse ambassadeur in België convoceren en hoopt hem vandaag of donderdag te kunnen spreken. Hij wil hem vragen dat Spanje de sanctie intrekt en de banden met Vlaanderen herstelt.