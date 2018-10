Minderjarige bromfietser bewusteloos na aanrijding

Gent - Op het kruispunt van de Industrieweg en de Evergemsesteenweg - aan de autokeuring - in Wondelgem is rond 7.30 uur een minderjarige bromfietser aangereden. Volgens de politie reed de bromfietser op de rijweg, en werd hij aangereden door een personenwagen. Het verkeer zat urenlang vast in de omgeving, maar intussen is de baan weer vrijgemaakt.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 7.30 op het drukke kruispunt waar wel vaker ongevallen gebeuren. De minderjarige bromfietser was er vermoedelijk opweg naar school, toen hij gegrepen werd door een auto. De bromfietser kwam ten val en was in eerste instantie bewusteloos na de aanrijding. Bij aankomst van de hulpdiensten kwam het slachtoffer terug bij bewustzijn, waarop hij afgevoerd werd naar het Sint-Lucasziekenhuis. Hij raakte zwaargewond.

Het verkeer in de buurt zat urenlang volledig vast. Op de Industrieweg en R4 was het zowel richting Gent als richting Zelzate kilometerlang aanschuiven, en ook wie richting Evergem of Gent wil via de secundaire wegen moest veel geduld hebben.

Op de plaats van het ongeval staat een herdenkingskruisje van Jeroen Verdegem, een jongeman die in 2001 op die plaats om het leven kwam.