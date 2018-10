“Paardensmoel” Stormy Daniels reageert op belediging van Donald Trump

Donald Trump en Stormy Daniels zijn de jongste maanden in een zware juridische strijd verwikkeld. De pornoster en de Amerikaanse president, die vroeger een affaire gehad hebben volgens die eerste, kunnen niet langer door één deur. Onder meer de memoires van Daniels - waarin ze het heeft over de “kleine maar niet belachelijk kleine” penis van de president - hebben kwaad bloed gezet bij Trump.

De president behaalde dinsdag een overwinning voor de rechtbank. Hij kreeg er gelijk nadat Daniels hem aangeklaagd had omdat hij haar op Twitter beschuldigd had van oplichting. In al zijn enthousiasme over die overwinning voor de rechtbank tweette hij over Stephanie Clifford, de echte naam van de pornoster, dat ze een “paardensmoel” heeft.

Enkele uren later heeft Daniels de president van antwoord gediend om de site. “Dames en heren”, vat ze aan. “Mag ik jullie voorstellen: jullie president. Bijkomend bij zijn, euh, tekortkomingen, heeft hij zijn onbekwaamheid, haat tegenover vrouwen en gebrek aan zelfbeheersing op Twitter opnieuw getoond. En misschien een voorliefde voor bestialiteit. Game on, kleine jongen.”

Ladies and Gentlemen, may I present your president. In addition to his...umm...shortcomings, he has demonstrated his incompetence, hatred of women and lack of self control on Twitter AGAIN! And perhaps a penchant for bestiality. Game on, Tiny. https://t.co/6DpDD5ELtj