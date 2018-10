Woordvoerder first lady roept op tot boycot nadat Amerikaanse rapper ‘Melania Trump’ laat strippen in video

Woordvoerder first lady roept op tot boycot nadat Amerikaanse rapper ‘Melania’ laat strippen in video Video: Twitter

De Amerikaanse rapper T.I. heeft met een promovideo voor een stevige rel gezorgd. In het filmpje valt te zien hoe een dubbelganger van Melania Trump staat te strippen in het Oval Office. De woordvoerder van de first lady heeft inmiddels opgeroepen tot een boycot.

Het filmpje maakt deel uit van de promocampagne van de artiest. Eerder deze maand kwam namelijk Dime Trap uit, het nieuwste album van de rapper. Een week later volgde de controversiële video op Twitter.

De gelijkenissen tussen de dame in het filmpje en Melania Trump zijn treffend. Zo draagt de stripster een jas met als opschrift “I really don’t care, do u?”. Een duidelijke referentie naar de ophefmakende jas die de first lady droeg tijdens haar bezoek aan migrantenkinderen in de staat Texas. Kort nadien gaat de dame uit de kleren en begint ze spiernaakt te dansen op het bureau.

Kanye West

Intussen is de video al ruim twee miljoen keer bekeken. “Dear 45, I ain’t Kanye”, schreef de rapper er ook nog bij, waarmee hij verwijst naar het recente bezoek van Kanye West aan Amerikaans president Donald Trump. Ook kort na het onderonsje tussen beide heren had de artiest zich al negatief uitgelaten op Instagram: “We hebben zonet gezien hoe meneer West zijn ziel verkocht”, klonk het onder meer.

Stephanie Grisham, de woordvoerder van de first lady, kan helemaal niet lachen met de beelden. “Hoe is dit acceptabel?”, plaatste ze op Twitter. Ze riep ook op tot een boycot van de rapper. Een boodschap die Melania Trump lijkt te delen, aangezien ze de tweet heeft gedeeld.