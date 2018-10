Ex-spitsen van Club Brugge doeltreffend voor hun land

Chili heeft dinsdag een oefenduel in Queretaro tegen Mexico met 0-1 gewonnen. Het enige doelpunt kwam kort voor tijd op naam van Nicolas Castillo. De voormalige spits van Club Brugge, vandaag aan de slag bij Benfica, mocht in de 78 minuut invallen en scoorde tien minuten later met een rake trap.

Colombia was dinsdag met 3-1 te sterk voor Costa Rica. Carlos Bacca, net als Castillo een oud-aanvaller van Club Brugge, opende na 30 minuten de score in het Amerikaanse Harrison (New Jersey). Kendall Waston maakte net voor de pauze gelijk maar met twee doelpunten van Juan Hernandez (72., 90.) haalde Colombia het alsnog.

Foto: AP

De Verenigde Staten en Peru hielden het in East Hartford (Connecticut) op een 1-1 gelijkspel. Joshua Sargent (49.) bracht de thuisploeg op voorsprong, Edison Flores zette de stand kort voor affluiten (86.) in evenwicht.