Kandidaat voor Afghaanse parlementsverkiezingen gedood bij bomaanslag

In Afghanistan is een bekende kandidaat voor de parlementsverkiezingen van zaterdag woensdag omgekomen bij een bomaanslag in zijn campagnekantoor. Dat hebben lokale ambtenaren gezegd. De taliban eisten de aanslag vrijwel onmiddellijk op.

“Parlementslid Jabar Qahraman werd gedood en zeven anderen raakten gewond toen een bom die verstopt zat onder een zetel ontplofte”, zei Omar Zhwak, de woordvoerder van de gouverneur van de zuidelijke provincie Helmand. “Een bom werd onder Qahramans stoel geplaatst in zijn campagnekantoor. We onderzoeken het incident”, aldus Zhwak.

De 60-jaar oude politicus is oorspronkelijk afkomstig van de provincie Kandahar, maar kwam bij de verkiezingen op in de provincie Helmand. Hij is al de tiende verkiezingskandidaat die in de voorbije twee maanden gedood werd. Islamitische strijders ontvoerden ook twee kandidaten, en verwondden er nog vier andere. Er vielen ook tientallen doden bij aanslagen tijdens verkiezingsbijeenkomsten. Vorige week was dat nog het geval in de noordelijke provincie Takhar, waar 22 mensen omkwamen door een bomexplosie bij het verlaten van een bijeenkomst.

De taliban hebben de aanslag onmiddellijk opgeëist op Twitter en via hun woordvoerder. De islamitische beweging is tegen de verkiezingen van zaterdag, en heeft al haar strijders opgeroepen om ze te saboteren. Ze verzet zich ook tegen de door het Westen gesteunde Afghaanse regering.