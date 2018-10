Italië speelt in Genk oefeninterland tegen Verenigde Staten

Genk - De Luminus Arena van KRC Genk wordt op 20 november het decor voor een oefenwedstrijd tussen de Verenigde Staten en Italië. Dat bevestigt de Amerikaanse voetbalbond op zijn website.

Het wordt het twaalfde duel tussen de twee landen, die er allebei niet bij waren op het WK in Rusland. De VS konden slechts een keer winnen van de Squadra, een oefenduel in 2012 in Genua (1-0). Drie keer werd het een draw, zeven keer won de viervoudige wereldkampioen.

Vijf dagen voor de match in Genk, nemen de VS het in een oefenwedstrijd op Wembley op tegen Engeland.