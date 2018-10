Pas ontdekte inscriptie in Pompeii kan geschiedenis herschrijven

Archeologen hebben in de verwoeste stad Pompeii een inscriptie gevonden die mogelijk aantoont dat de informatie in de geschiedenisboeken al decennialang fout is.

Lange tijd hebben historici gedacht dat de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius op 24 augustus 79 na Christus abrupt een einde had gemaakt aan de Romeinse stad Pompeii, in de voormalige Italiaanse provincie Napels.

Maar die datum wordt nu in twijfel getrokken. In Pompeii is immers een inscriptie ontdekt van midden oktober, bijna twee maanden later. De Italiaanse minister van Cultuur heeft het over “een zeer belangrijke ontdekking”.

Oude geschriften

Historici dachten nochtans vrij zeker te zijn over de datum van de uitbarsting van de Vesuvius dankzij geschriften van Plinius de Jongere, een Romeins letterkundige en politicus, aan de geschiedschrijver Tacitus.

Plinius de Jongere maakte de uitbarsting als zeventienjarige zelf mee en schreef neer hoe zijn oom, Plinius de Oudere, daarbij het leven verloor. In zijn geschriften pende hij de datum 24 augustus neer.

Nieuwe ontdekking

Een inscriptie, gevonden tijdens nieuwe opgravingen, veegt die zekerheid nu van tafel. Op zich is het niets meer dan gekrabbel in houtskool. Maar er staat wel duidelijk een datum bij vermeld: 17 oktober in onze moderne dateringsmethode.

Archeologen geloven daardoor dat de meest waarschijnlijke datum voor de uitbarsting van de Vesuvius 24 oktober 79 na Christus is. Bovendien werd er al langer gespeculeerd over de datum door de vondst van herfstfruit en vuurpotten in de ruïnes van Pompeii.

Foto: EPA-EFE

Leven in één klap stilgezet

De uitbarsting van de vulkaan Vesuvius maakte in 79 na Christus abrupt een einde aan de Romeinse stad Pompeii, in de voormalige Italiaanse provincie Napels. De stad raakte bedolven onder een meters dikke laag van vulkanische as en brokstukken.

Het leven van de inwoners van Pompeii werd in één klap stilgezet én bewaard. Daarom is de stad een zeldzame bron voor wetenschappers. Tijden opgravingen worden steeds weer objecten gevonden die onder andere omstandigheden verloren gegaan zouden zijn.

Inmiddels is ongeveer zestig procent van Pompeii opgegraven. Daardoor kunnen archeologen nu nog steeds nieuwe, belangrijke vondsten blootleggen.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: EPA-EFE