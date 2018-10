“Het moet stoppen”: vrouw verliest ouders bij overstromingen, maanden nadat terrorist haar man doodde

Een Franse vrouw heeft haar beide ouders verloren bij de immense regenval van afgelopen weekend en de overstromingen die daarmee gepaard gingen. Het is de tweede keer dit jaar dat het noodlot haar trof, want eerder dit jaar werd haar echtgenoot het slachtoffer van een terrorist. Dat meldt RTL.

“Het eerste wat ze me zei was: Er is iets heel erg aan de hand met mij dit jaar, het moet stoppen”, zegt Marc Flores, de burgemeester van het 300 inwoners tellende dorpje Villedubert in het Franse departement Aude, bij RTL.

Flores bracht dinsdag een bezoek aan een dorpsgenote die dit jaar van het ene drama in het andere valt. Bij de gigantische regenval van afgelopen weekend waren haar beide ouders bij de elf dodelijke slachtoffers. De negentigers verdronken in het water dat plots enorm hoog stond in de straten van het dorp.

In maart was de vrouw ook al getroffen door het noodlot. Toen werd haar echtgenoot, Jean Mazières, het eerste dodelijke slachtoffer van Redouane Lakdim. De terrorist had haar man gedood vanuit zijn wagen in het Franse Carcassone en vervolgens in een winkelcentrum nog twee klanten en een agent om het leven gebracht.