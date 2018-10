Dood aangetroffen in zijn ‘Love Ranch’: de bekendste pooier van Amerika is niet meer

Dennis Hof, de man die furore maakte als bordeeleigenaar, is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij noemde zichzelf de ‘Trump van Pahrump’ en wilde namens de Republikeinen - en geïnspireerd door de Amerikaanse president - lid worden van het parlement. De politie trof zijn levenloze lichaam dinsdag aan in de Love Ranch, een van zijn bekendste zaken. De precieze omstandigheden van zijn dood zijn nog niet bekend.

Dennis Hof werd dinsdagochtend dood aangetroffen in zijn Love Ranch in Crystal, een plaats in de Amerikaanse staat Nevada. De avond voordien vond er een verjaardagsfeestje plaats, bijgewoond door enkele opvallende gasten: de conservatieve politicus Grover Norquist, de controversiële voormalige sheriff Joe Arpaio en pornofilmster Ron Jeremy.

Hof ging door het leven als de bekendste pooier van de VS, hij was de eigenaar van verschillende succesvolle striptenten en (legale) prostitutiehuizen. Zijn politieke ambities kregen gestalte toen Donald Trump de president van Amerika werd. Hij noemde zichzelf dan ook de ‘Trump van Pahrump’, verwijzend naar zijn woonplaats Pahrump, een plek met 36.000 inwoners in Nye County. Hof wist zich uiteindelijk ook gesteund door de evangelische christenen in Nevada.