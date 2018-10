Kritische journalist door Saudische geheime agent “per ongeluk” gedood en in stukken gesneden

Het ziet er steeds meer naar uit dat de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi (59) vermoord werd in het Saudische consulaat in Turkije. De man zou er in stukken gesneden zijn. De Saudi’s werken aan een ­verklaring, waarin ze melden dat een ondervraging “uit de hand gelopen is”.

De verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi wordt steeds hallucinanter. Nadat hij op 2 oktober verdween aan het Saudische consulaat in Istanbul, is daar maandag voor het eerst grondig gezocht naar sporen. Volgens hooggeplaatste functionarissen zou de man daar in stukken gesneden zijn. De Turkse president Erdogan had gisteren al laten weten dat er giftige middelen gevonden waren en plekken die overschilderd waren. Wat er precies gebeurd is, wordt nu verder onderzocht. Ook in de woning van de consul – die intussen al uit Turkije gevlucht is – is een huiszoeking gepland.

Maher Abdulaziz Mutreb (rode cirkel) is één van de geheime agenten die betrokken zou zijn bij de dood van Khashoggi. Foto: EPA.

Twee weken was Khashoggi spoorloos. Hij was naar het consulaat gegaan voor papieren om met z’n Turkse vriendin Hatice Cengiz te kunnen trouwen. Op camerabeelden is te zien hoe hij binnen gaat, meteen het laatste beeld van Khashoggi. Cengiz zegt dat haar vriend nooit meer buiten is gekomen.

De wereld keek meteen in de richting van Saudi-Arabië. De journalist was al een jaar in ballingschap in de VS nadat hij erg kritisch was geweest voor onder anderen de kroonprins van de oliestaat. Vorig jaar kreeg hij er een Twitterverbod nadat hij Mohammed bin Salman had aangewreven dat hij onschuldige kritische mensen in de gevangenis gooit. Vanuit Amerika schreef Khashoggi wekelijks opiniestukken in The Washington Post over zijn thuisland.

Maher Abdulaziz Mutreb

Saudi-Arabië zou nu een verklaring voorbereiden, waarin het toegeeft dat de journalist gestorven is tijdens een ondervraging. Het was – volgens bronnen – de bedoeling om de man mee te nemen naar Saudi-Arabië. Die operatie liep mis en daarbij zou de man omgekomen zijn. The New York Times meldde eerder al dat de kroonprins groen licht had gegeven voor de operatie en dat het regime zich zou verschuilen achter een fout van een geheim agent.

Nog volgens de krant zou één van de verdachten tot het entourage van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman behoren. The New York Times publiceerde verschillende foto’s om het verhaal te ondersteunen. De verdachte, Maher Abdulaziz Mutreb, vergezelde de prins tijdens een bezoek aan de VS in maart 2018, en aan Madrid en Parijs in april 2018.

Na de verdwijning barstte diplomatieke chaos los. Amerikaans president Donald Trump dreigde met sancties, Saudi-Arabië antwoordde dat het de oliekraan zou dichtdraaien. De VS stuurde daarop buitenlandminister Mike Pompeo. Gisteren sprak hij met koning Salman en de kroonprins, binnenkort trekt hij naar Turkije om de zaak verder uit te klaren.