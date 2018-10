Man wordt per ongeluk doodgeschoten door jager, maar zijn moeder vindt dat niet erg: “Jammer dat hij op slag dood was”

Een mountainbiker uit Groot-Brittannië is zaterdag doodgeschoten door een jager in de Franse Alpen. Een ongeluk, zo verklaarde de jager later. Naar eigen zeggen dacht hij dat Mark Sutton (34) een snel naderend roofdier was. De moeder van het slachtoffer neemt hem alleszins niks kwalijk: “Ik ben blij dat hij dood is.”

Mark Sutton was een fervent mountainbiker die maar al te graag het bosgebied verkende. Toen hij zich in een dichtbebost gebied op 1.350 meter hoogte bevond, sloeg het noodlot toe.

“Mark Sutton is naar alle waarschijnlijkheid geraakt door een kogel, afgevuurd door een 22-jarige jager uit de buurt. Volgens onze informatie is hij meteen gestorven”, zegt de Britse woordvoerder van Buitenlandse Zaken. “Hij reed op dat moment op een populair en veelgebruikt pad, al was het in een vrij onherbergzaam gebied.”

Vergissing?

De jager in kwestie heeft zich wellicht vergist. “Hij dacht dat Sutton een snel naderend roofdier was”, aldus de recherche van Thonon-les-Bains. “De fietser droeg nochtans reflecterende kleding en ook zijn fiets was voorzien van de nodige reflectoren.”

Foto: Facebook

De openbaar aanklager wil de jager dan ook voor de rechter brengen voor doodslag. De jongeman werd na het incident compleet in shock naar het ziekenhuis gebracht.

“Hij was een monster”

De moeder van het slachtoffer vindt een rechtszaak niet nodig. Zij is niet rouwig om zijn dood.

Moeder Katrina postte zelfs een bericht op Facebook: “Ik hoop dat je rot in de hel, Mark Thomas Sutton. Ik vind het alleen jammer dat je op slag dood was. Voor de mensen die schrikken om dit te lezen, neen, het is geen grap. Ik ben de vrouw die hem op de wereld heeft gezet. Hij was een monster. De kogel, bedoeld voor een dier, is goed terechtgekomen.”

Ook een ex-vriendin en een derde vrouw deelden haar mening. “Hij was een verkrachter en ik ben blij dat hij dood is”, klinkt het. “Toen ik te horen kreeg dat hij dood was, voelde ik enkel opluchting. Er viel een enorme last van me af.”