Vijf jaar cel voor Antwerpse tiener die met geladen kalasjnikov in auto rondreed

Deurne - De correctionele rechtbank heeft Quincy S.G. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat hij vorig jaar in Limburg werd betrapt met een geladen kalasjnikov in zijn auto. Zijn kompanen George O. en Nasim T. werden veroordeeld tot respectievelijk 4 jaar en 18 maanden cel.

De jonge Antwerpenaren Quincy S.G. en George O. werden in december vorig jaar tegengehouden door de politie in het Limburgse Heusden-Zolder. In de koffer van de auto trof de politie een geladen kalasjnikov aan en in de wagen werden bivakmutsen gevonden.

Zowel George O. als Quincy S.G. kwam in het verleden al meermaals in aanraking met het gerecht. George O. was als minderjarige betrokken bij overvallen en diefstallen. S.G. werd als 17-jarige al klemgereden in een gestolen auto in Deurne, met een mes en bivakmuts in de wagen. Drie maanden na zijn arrestatie ontsnapte S.G. met twee kompanen uit de jeugdinstelling van Mol nadat ze een begeleider overmeesterd hadden. Hij gaf zich pas aan toen hij meerderjarig geworden was.

De correctionele rechtbank veroordeelde Quincy S.G. woensdag tot een gevangenisstraf van vijf jaar. George O. kreeg vier jaar cel, hun kompaan Nasim T. 18 maanden.