Nainggolan geeft alweer spraakmakend interview over ex-club Roma, Ronaldo en... zijn verdwenen hanenkam

Radja Nainggolan zal gisteren ongetwijfeld naar de Rode Duivels hebben gekeken maar in Milaan liggen ze vooral wakker van de derby van zondag tussen Internazionale en AC Milan. Nainggolan staat met Inter op de derde plaats en doet zo (net iets) beter dan zijn ex-club AS Roma. In een interview bij La Gazzetta dello Sport haalt hij nog eens uit na zijn transfer die deze zomer in Italië voor de nodige commotie zorgde. “Roma heeft dingen achter mijn rug gedaan.”

Radja Nainggolan was immens populair in Rome maar volgde deze zomer coach Luciano Spalletti naar Inter. Die transfer deed in Italië heel wat stof opwaaien.

“Het einde was niet mijn fout, of in ieder geval niet helemaal”, benadrukt Nainggolan in zijn interview met Gazzetta dello Sport. “Ik was teleurgesteld door bepaalde zaken die ik niet kon accepteren. Ik heb zonder twijfel zelf fouten gemaakt, zoals die video op oudejaarsavond, maar zij gingen ook in de fout. Zonder me iets te vertellen, in plaats van face-to-face zoals mannen doen. Roma wilde mijn transfer verzilveren maar ik ontdekte dat ze met buitenlandse clubs hadden afgesproken waarmee ik zelf nooit akkoord zou zijn. Ik werd behandeld als een onbelangrijke speler, ze deden dingen achter mijn rug.”

Toen zijn ex-coach Spalletti belde, moest Nainggolan dan ook niet lang nadenken. “In het begin had ik eigenlijk wel spijt, maar ik ben hier heel goed ontvangen. Ik kwam terecht in een zeer goed georganiseerde club. Steven Zhang (de Chinese grote baas, red.) is er altijd, terwijl de president bij Roma (James Pallotta) slechts één keer per jaar op bezoek komt... Terwijl ik vind dat de persoon die aan het roer roer staat van een bedrijf ook aanwezig moet zijn, dat is ook belangrijk voor de fans. Elk jaar wisselen ze drie of vier spelers, misschien kon de voorzitter dan wat uitleg geven bij die vele transfers...”

“Wordt Inter mijn laatste team? Het zou kunnen. Niet in het minst omdat ik niet van plan ben lang te spelen. “

Messi of Ronaldo?

Na acht speeldagen staat Inter derde, met twee puntjes minder dan het Napoli van Dries Mertens maar al op acht punten van leider Juventus.

“Ze zijn sterk maar het is een lang seizoen en er zijn nog niet veel onderlinge toppers geweest. Wij moeten klaar zijn om te profiteren van hun eventuele slippertjes”, geeft de middenvelder toe. In het verleden heeft Nainggolan nochtans al vaker zijn afkeer van de Oude Dame geuit. “Waarom die antipathie? Ik heb er zo vaak van afgezien dat het op een gegeven moment gewoon teveel wordt. Maar ze wilden me vijf jaar op een rij! Ik heb altijd nee gezegd.”

“Cristiano Ronaldo is goed om de competitie weer wat meer glans te geven en een stimulans voor ons om te proberen hem te verslaan. Maar als ik moest kiezen tussen hem en Messi, dan koos ik voor Leo. Cristiano heeft het team nodig, terwijl Messi soms voorbij vier of vijf spelers dribbelt en op eigen kracht een wedstrijd wint. En de beste waarmee ik zelf heb gespeeld? Als ik Francesco Totti even buiten beschouwing laat, denk ik aan Pjanic. Juventus zonder hem is niet Juventus. En dan is er Maicon, je kijkt naar hem en denkt: ‘hoe heb je dat verdomme gedaan?’”

Zijn verdwenen hanenkam

Tot slot wilde La Gazzetta nog weten waarom Nianggolan zijn hanenkam heeft afgeschoren. “Het was genoeg geweest, ik ben nu 30 en je zult hem niet meer terugzien. Maar ik ben blij dat heel wat kinderen mijn kapsel hebben gekopieerd.”