Deurwaarders vallen binnen bij start van persconferentie Catherine de Zegher

Gent - De persconferentie van Catherine de Zegher, de geschorste directrice van het Gentse Museum voor Schone Kunsten, is gestart met een incident. Twee gerechtsdeurwaarders kwamen net voor de start met een eenzijdig verzoekschrift van vijf kunstexperts en kunsthandelaars. De deurwaarders moeten alles wat er op de persconferentie gezegd wordt, vastleggen, op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per inbreuk. Er blijkt een strafonderzoek aan de gang te zijn over de intussen befaamde Toporovski-collectie.

In maart van dit jaar werd de Zegher door het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design van de stad Gent geschorst nadat er twijfel was gerezen over de echtheid van Russische avant-gardewerken uit de collectie van verzamelaar Igor Toporovski. De directrice werd slecht bestuur verweten: ze zou de authenticiteit van de werken onvoldoende hebben onderzocht.

“We hebben niets te verbergen”, zo zei Leo Neels, die optreedt als woordvoerder van Catherine de Zegher. De Zegher, Neels, Toporovski en Ine Mariën trokken zich even terug om te beraadslagen en kwamen na een kwartier terug.

“De persconferentie gaat door, in alle sereniteit”, aldus Neels. “We laten de gerechtsdeurwaarders hun werk doen”.

Het eenzijdig verzoekschrift werd onder meer ingediend door kunsthandelaars James Butterwick en Ingrid Hutton.