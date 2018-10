Duitsland verliest alwéér, maar… in eigen land krijgt bondscoach Löw niets dan lof

Enkele dagen geleden een 3-0-verlies tegen Nederland en nu ook nog een 2-1-nederlaag tegen Frankrijk. Het voor Duitsland rampzalig verlopen WK krijgt zowaar een verlengstuk in de Nations League, waar Die Mannschaft na een één op negen zowaar op degraderen uit de hoogste divisie staat. Maar al wie denkt dat het kot nu in brand staat voor bondscoach Joachim Löw, krijgt ongelijk: de grootste Duitse voetbalbladen juichen de keuzes van ‘Jogi’ toe.

Zaterdagavond, even voorbij halfelf ’s avonds. De hemel kleurde pikzwart boven het hoofd van Duits succescoach Joachim Löw, die de natie vier jaar geleden nog naar de wereldtitel leidde. Na het zo rampzalig verlopen WK werd Die Mannschaft nu ook de broek afgetrokken door Nederland. 3-0, asjeblieft.

Het Duitse voetbalblad Kicker antwoordde met een poll bij de voetbalfan. “Gelooft u nog dat Löw het tij kan keren bij Duitsland?”, klonk de vraag. Amper acht procent van de 118.000 ondervraagden dacht dat Löw het zou kunnen.

Foto: Photo News

Op het veld van regerend wereldkampioen Frankrijk moest dinsdagavond gewonnen worden om nog kans te maken in de Nations League. Maar ook daar ging het fout: 2-1-verlies door twee goals van Antoine Griezmann. Het resultaat: Duitsland is nu al uitgeschakeld in de groepsfase van de Nations League én staat laatste in een groep met Frankrijk en Nederland. Degradatie naar de tweede divisie dreigt.

“Beste nederlaag in jaren”

Toch zijn de grootste Duitse voetbalbladen positief. “Dit is de goede weg, Jogi”, titelt Bild, dat het over “de beste nederlaag in jaren” heeft. Ook Kicker is onverdeeld enthousiast. “Low zet de revolutie in gang”, klinkt het daar.

De reden: Löw die zijn opstelling omgooide naar een 3-4-3 en relatief onbekende jongens als Nico Schulz, Thilo Kehrer en Serge Gnabry in de basis zette. Ook de voor het WK nog niet opgeroepen Leroy Sané stond in het team. Vedette Thomas Müller werd zonder pardon naar de bank verwezen. Alles om meer snelheid in het team te krijgen. Een uur lang hadden de Duitsers zo de bovenhand op het veld van de wereldkampioen. “Aanvalstrio Sané, Gnabry en de alomtegenwoordige Werner brachten een snelheid en directheid die we al heel lang niet meer gezien hebben in het Duitse spel”, schrijft Kicker.

In Duitsland dromen ze al van de geboorte van een nieuwe Mannschaft. “Dit team verdient nog kansen. Gelukkig voor Löw heeft hij net op tijd gezien dat hij al te lang vasthield aan de centrale as die hem naar de wereldtitel heeft geleid”, aldus Kicker. “Respect voor Löw dat hij niet te trots was om zijn fouten toe te geven”, klinkt het ook bij Bild. “Of Duitsland nu degradeert uit de hoogste klasse van de Nations League of niet, doet er immers niet toe. Het is veel belangrijker om op EURO 2020 weer titelkandidaat te zijn.”